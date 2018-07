Vmbo-debat uitgesteld door griep minister

De vmbo-leerlingen die in Maastricht in onzekerheid zitten over hun diploma, moeten langer wachten op het debat tussen de minister en de Tweede Kamer. Het debat van dinsdagavond over het debacle met de examens van Maastrichtse vmbo'ers gaat niet door. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is door 'hevige' griep geveld en moet afzeggen.

Slob verontschuldigde zich met een 'sorry mensen' op Twitter en richtte zich daarbij 'vooral' tot 'de leerlingen uit Maastricht'. Hij heeft „lang geprobeerd door te gaan, maar vanmiddag werd duidelijk dat het niet verantwoord was nu het debat in te gaan. Weet dat er onverminderd hard voor jullie wordt doorgewerkt.''

Per brief

De minister belooft de Kamer woensdag per brief in te lichten over de laatste stand van zaken. De Kamer hoopt het debat later deze week alsnog te houden, mogelijk donderdag. Als Slob dan beter is, kan met hem worden gesproken. Een andere optie is dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) waarneemt voor haar collega.

De Kamer wilde Slob spreken over de misstanden op het vmbo Maastricht, waar de schoolexamens van 354 leerlingen niet in orde bleken. Met vereende krachten en respijt van de minister tot 1 januari proberen zij de komende maanden alsnog hun diploma te halen, maar voor de Kamer is de kous nog niet af. Veel partijen hebben nog vragen over het optreden van het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. Ook vragen ze zich af of de leerlingen niet langer de tijd moeten krijgen om hun schoolexamens alsnog in orde te maken.

De leerlingen wachten al een flinke tijd op een update over de stand van zaken rond het 'examendrama.' Eerst zouden de leerlingen vrijdag uitsluitsel krijgen over de examens. Daarna zou iedere leerling uiterlijk maandag te horen krijgen welke vakken over moeten. Die deadline werd wéér verschoven, naar woensdag of donderdag.