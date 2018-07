Vier Thaise jongens bevrijd uit ondergelopen grot

De eerste groep van het Thaise voetbalelftal is zondagmiddag gered uit een ondergelopen grot in het noorden van het land. Vier jongens zijn tot nu toe gered uit hun uiterst benarde positie.

Deze eerste groep heeft inmiddels het ondergrondse gangenstelsel dat deels was ondergelopen verlaten. Ze zien voor het eerst in 16 dagen de buitenlucht weer en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. In eerdere berichten werd gesproken over zes jongens die in veiligheid waren, tijdens een persconferentie van de Thaise autoriteiten werd echter gesproken over vier. Wel zijn alle jongens die de grot zondag verlieten volgens hen in 'perfecte gezondheid'.

Dit is de tocht die de jongens en de reddingswerkers moeten afleggen ©ANP

D-day

Zondag begon de reddingsmissie. Het plan is om het elftal te verdelen in kleine groepjes en ze onder begeleiding door duikers de lange tocht te laten maken. „Vandaag is D-Day," vertelde Narongsak Osottanakorn, het hoofd van de missie, zondagochtend tegen aanwezige journalisten. Volgens de hem is de hele groep 100 procent klaar voor de tocht; zowel fysiek als mentaal. Ook de families hebben groen licht gegeven voor de reddingsoperatie.

Volgens de Thaise krant Khao Sod liep de eerste jongen om 12.40 uur (Nederlandse tijd) en de tweede om 12.50 uur de grot uit. Een reddingswerker bevestigt dat er op zondag zes jongens zijn begonnen met de riskante ondergrondse tocht van ongeveer vier kilometer. Hier werden zij eerst onderzocht in een veldhospitaal om daarna per helikopter of ambulance over te worden gebracht naar een ziekenhuis zo'n 70 kilometer verderop.

De Thaise autoriteiten meldden eerder al dat vier jongens van de groep. Twee van hen moesten een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis dat 70 kilometer verderop lag. Twee anderen werden hiervoor al met een ambulance daar naar toe gebracht. Deze zijn inmiddels aangekomen, hier worden de jongens door een team van artsen onderzocht. Het lijkt erop dat ze in tweetallen de oversteek waagden.

Eerste fase

De jongens maken deel uit van het jeugdvoetbalteam the Wild Boars. Het team verdween samen met hun coach op 23 juni tijdens een bezoek aan het grottencomplex in de provincie Chiang Rai. Pas vorige week konden reddingswerkers de groep traceren, ze waren bijna vier kilometer het grottenstelsel binnen gegaan en bevonden zich op een diepte van tussen de 800 en 1000 meter. Vanwege slechte weersvoorspellingen was haast geboden, hevige regenval zou de reddingsoperatie in gevaar kunnen brengen.

Het reddingsteam bestaat uit vijf leden van de Thaise Navy SEAL en dertien buitenlandse vrijwilligers. Deze eenheid zal ook proberen om de rest van de jongens uit hun benarde positie te bevrijden. In totaal zijn er 90 duikers bij de operatie betrokken. Het is geen eenvoudige klus, sommige jongens kunnen niet zwemmen en sommige gedeelten van de grot zijn slechts 60 centimeter breed. Door middel van een duikmasker en een extra zuurstoftank zullen zij samen met een ervaren duiker de tocht moeten maken.

De operatie ligt op dit moment stil zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden om de rest naar boven te halen. Deze volgende fase zal naar verwachting beginnen over 10 tot 20 uur. De jongens die er fysiek en mentaal het beste aan toe waren, zaten bij de eerste groep.

Er zitten nu nog acht jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar en hun 25-jarige coach vast in de grot. Ook zij zullen de barre tocht door het ondergrondse stelsel moeten maken. Volgens het hoofd van de reddingsmissie gaat de operatie beter dan verwacht. De eerste jongen die begon aan de tocht en naar buiten kwam was de 14-jarige Mongkol Boonpiam of 'Mark'.