Versterking Groningse huizen gaat door

In de welgestelde wijk Seodaemun in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul doet de 30-jarige Noord-Koreaanse vluchteling Kang Chun-hyok rustig en makkelijk zijn heftige verhaal, terwijl hij een pet draagt met daarop de tekst ‘I am not a human being’. Ironisch haast, voor iemand die lange tijd woonde in een land dat zijn burgers onmenselijk behandelt. Nu rapt en tekent hij in Zuid-Korea over het leven in zijn thuisland, volgens Amnesty International de ergste mensenrechtenschender op aarde.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had onlangs voor het eerst een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het land lijkt daarmee toenadering te zoeken, maar Kang Chun-hyok gelooft er niet in.

Bekijk hier de Engels ondertitelde clip van ‘For the Freedom’ van Kang Chun-hyok: