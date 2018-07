Vermiste kat komt na 17 jaar weer thuis

Hoeveel hoop zou jij hebben dat je kat weer veilig thuis komt, als-ie al zeventien jaar vermist is? Dat er altijd een kans op hereniging is, blijkt dit weekend. Eigenaar Eric de Hont uit Almere zag na zeventien jaar zijn huisdier weer thuiskomen.

Dankzij chip gevonden

Ze moet een behoorlijke tocht hebben gemaakt, want het dier werd dankzij de chip gevonden in Weesp, zo'n twintig kilometer verderop.

De poes nam op jonge leeftijd al eens eerder de benen en werd toen na bijna een jaar maanden teruggevonden, vertelt De Hont aan Omroep Flevoland. Hij en zijn vrouw kochten tijdens die vermissing twee andere katten. Vermoedelijk was dat ook de reden dat het dier er al snel opnieuw vandoor ging, denkt De Hont. „Je merkte dat toen wel duidelijk. Het was haar huis niet meer."

Andere eigenaar

Maar nu is het dier na zeventien jaar weer terug. De eigenaar denkt niet dat de poes al die tijd in het wild heeft doorgebracht. „Er heeft blijkbaar al die jaren iemand goed voor haar gezorgd. Alleen is die persoon blijkbaar niet met de poes naar de dierenarts geweest, want dan was via de chip wel duidelijk geworden dat ze in Almere thuishoort."