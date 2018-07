Vader geeft pasgeboren dochter borstvoeding

Waar je misschien dacht dat het geven van borstvoeding alleen voor vrouwen was weggelegd, is het nu ook voor mannen mogelijk hun pasgeboren kindjes de borst te geven. Na de zware bevallig van de Amerikaanse April, zorgde haar partner Maxamillian Neubauer ervoor dat zijn dochter gevoed werd.

April kreeg tijdens de bevallig last van hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging en moest na de geboorte van haar dochtertje Rosalie meteen naar de behandelkamer. De moeder had haar dochtertje dus niet eens vastgehouden toen Rosalie in de armen van haar vader werd gelegd.

Huid-op-huid

„De zuster kwam aangelopen met onze prachtige dochter. Ik ging met haar zitten en deed mijn shirt uit, voor een huid-op-huid moment” aldus Maxamillian tegenover de BBC. „De zuster zei dat we een vinger in haar mond moesten doen, om haar aan het idee te laten wennen.” Toen de zuster voorzichtig informeerde of Maxamillian wilde proberen zijn dochter de borst te geven, besloot hij dat te proberen. „Ik hou wel van een grapje en vind dat je alles een keer geprobeerd moet hebben. Dus, waarom niet?”

Sterke band

Er werd een flesje gevuld met melk, waarna via een slangetje een neptepel aan Maxamillians borst werd vastgemaakt. „Ik had nog nooit borstvoeding gegeven en ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou doen.” Hij geeft aan erg trots te zijn dat hij de eerste is die hun kind een voeding heeft gegeven. „Ik voelde een sterke band met mijn kleine meisje. Ik hoop dat ze door mij gewend is geraakt aan de borstvoeding” aldus een trotse vader.