Universiteiten mogen onderwijzen in Engels

Saringas

De leider van de sekte, die in Japan bekend staat als Aum Shinrikyo (Hoogste Waarheid), heet eigenlijk Chizuo Matsumoto. In 2006 werd hij al ter dood veroordeeld, maar door beroepsprocedures kon de executie pas nu plaatsvinden. In totaal zijn 13 mensen veroordeeld voor de dodelijke aanslagen op de metro. Tijdens die aanslag liepen volgelingen van de sekte vijf metrotreinen in tijdens het spitsuur. Ze hadden het saringas bij zich. In totaal kwamen 13 mensen om het leven. Ongeveer 6.000 man raakten gewond.