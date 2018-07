Thaise jongens verheugen zich op eten en WK-voetbal

De politie in Brabant heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Een nacht ervoor werd er ook al een einde gemaakt aan een illegaal feest. Omdat het om dezelfde organisatie gaat, is in Dorst beslag gelegd op een aanhanger met daarin de complete geluidsinstallatie, aggregaten en jerrycans.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het feest op een terrein van Natuurmonumenten in Ulicoten, niet ver van Dorst. Maar ook afgelopen nacht kwamen er veel meldingen van geluidsoverlast uit het bos. Uiteindelijk trof de politie in het bos een auto met aanhanger met daarop grote geluidsboxen. Een van de agenten herkende de auto van een nachtje eerder, in Ulicoten. De initiatiefnemers van het feest waren al een keer gewaarschuwd, maar gingen door. Daarom is besloten om de boel in beslag te nemen.

Staatsbosbeheer kijkt zondag of er schade aan het bos is aangericht.