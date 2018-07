Terreurgroep Al-Shabaab verbiedt plastic tasjes

De moslimfundamentalisten van Al-Shabaab, die in grote delen van het door oorlog verscheurde Somalië de macht hebben, voeren een opmerkelijke wet door. In het kalifaat van de aan Al-Quaida gelieerde terroristische organisatie is er per 1 juli een verbod op plastic tasjes voor eenmalig gebruik van kracht.

Volgens Mohammed Abu Abdullah, de leider van de Jubaland-regio, zijn plastic tasjes een serieuze bedreiging voor zowel mens als dier en slecht voor het milieu. Dit liet hij weten in een radio-boodschap.

Groene jihadisten

In dezelfde radio-boodschap kondigde Adullah ook een verbod op het kappen van bedreigde boomsoorten aan. Het is niet de eerste keer dat de fundamentalisten, die in het zuiden van Somalië een kalifaat stichtten, zich van hun groene kant laten zien. Ze worden op internet daarom ook wel gekscherend 'groene jihadisten' genoemd.

Het is niet bekendgemaakt wat de gevolgen voor overtreders van het nieuwe verbod zijn. Maar al-Shabaab kennende zullen deze straffen niet mild zijn. Zo wordt er van dieven een of twee handen afgehakt en worden overspelplegers, geheel volgens de traditie binnen de Sharia-rechtspraak, gestenigd.

Ironisch genoeg kapt Al-Shabaab zelf wel op grote schaal bomen voor de handel in houtskool. Dit wordt door milieuorganisaties met ledengen aangekeken omdat dit ervoor kan zorgen dat Somalië in een woestijn verandert.

Terreur

Somalië is al sinds 1991 verwikkeld in een zeer bloederige burgeroorlog. De federale overheid heeft maar in een klein deel van het land de macht in handen en grote delen in het noorden en het zuiden van het land zijn in de handen van warlords, lokale fracties en Jihadistische organisaties. Al Shabaab is in 2011 uit de hoofdstad Mogadishu verdreven, maar heeft nog steeds veel gebieden van het land in handen. Somalië staat bekend als een van de gevaarlijkste en armste landen op de planeet.

De groep staat vooral bekend om haar strikte interpretatie van de Sharia, gigantische wreedheid en terroristische aanslagen in buurland Kenia. Zo zat Al-Shabaab achter de aanslag op een winkelcentrum in 2013 waarbij 67 slachtoffers en 5 terroristen om het leven kwamen. Twee weken geleden nog kwamen acht politieagenten in het oosten van Kenia om het leven door een explosief dat was geplaatst door Al-Shabaab.