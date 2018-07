Steeds meer wangedrag in het verkeer

Het aantal boetes voor hufterig gedrag in het verkeer is in de afgelopen drie jaar flink gestegen. In 2015 werden meer dan 19,5 duizend bekeuringen uitgedeeld voor asociaal rijgedrag. In de eerste vijf maanden van 2018 ligt dat aantal al op ruim 13,5 duizend.

Zebrapad negeren en rechts inhalen

Als deze trend doorzet loopt het aantal hufterboetes dit jaar op tot bijna 33 duizend. Voorbeelden van hufterig verkeersgedrag zijn: niet stoppen voor iemand die oversteekt bij een zebrapad, inhalen bij een zebrapa, rechts inhalen, parkeren op een invalidenparkeerplaats, over de vluchtstrook rijden of het verdrijvingsvlak gebruiken.

Dagelijks gaan zo’n honderd chauffeurs in de fout, schrijft het AD. Het Centraal Justitieel Incassobureau houdt de cijfers over wangedrag op het asfalt bij. De landelijke politie zegt in het algemeen ‘wat actiever’ te zijn met beboeten van verkeersovertreders, maar niet speciaal op verkeershufters te letten.