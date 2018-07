SGP wil wijziging in abortuswet

In een interview met de Britse krant The Sun waarschuwt Donald Trump dat als de Britse regering haar plannen voor de Brexit doorvoert, ze niet hoeft te rekenen op een handelsverdrag met de Verenigde Staten.Trump is in Groot-Brittannië voor een tweedaags werkbezoek.

Genoeg problemen

De Britse premier Theresa May maakt zich hard voor een vrijhandelsverdrag met de VS om te compenseren voor een terugloop in de handel met de EU. Volgens Trump komen de brexitplannen er echter op neer dat zijn land in feite met de EU zou moeten onderhandelen, iets wat hij onwaarschijnlijk acht. „Want we hebben al genoeg problemen met de Europese Unie", aldus de president. „We pakken de Europese Unie aan."