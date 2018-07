Wow: zoveel passagiers lopen per dag vertraging op

De een maakt het vaker mee dan de ander, maar het is voor de meeste reizigers toch écht onontkoombaar om af en toe geconfronteerd te worden met wat fikse vertraging. Ook dit jaar zal het naar verwachting weer flink raak zijn: in Europa lopen dit jaar elke dag rond de 50.000 passagiers (!) vertragingen tot twee uur op. Dit kan (hele) vervelende gevolgen hebben, zoals het missen van je vlucht of onvoorziene kosten.

Vakantieseizoen

Nu het vakantieseizoen in aantocht is wordt vertraging nóg vervelender: chaos en stress zijn immers wel de laatste dingen waar je mee bezig wil zijn tijdens je vrije dagen. Gelukkig is er wel wat hoop aan de horizon: er zou vanuit de EU een serieuze oproep gedaan zijn om de planning en inzet van het personeel beter te maken. Deze vraag komt vanuit EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) en Karima Delli, voorzitter van de transport- en toerismecommissie van het Europees Parlement.

Topdrukte

Naar verwachting wordt 2018 het drukste jaar ooit in de 28 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. Aan hoeveel vluchten je in zo’n superdruk jaar moet denken? In dit geval 11 miljoen. Het aantal verstoringen is volgens Eurocontrol, de coördinator van de luchtverkeersleiding, nu al gelijk aan dat in 2017. Dat is dan weer balen voor al die vakantiegangers die relaxed aan hun reis willen beginnen.

Stap vooruit

Het optreden van vertraging lijkt iets van alle tijden, waardoor je zou denken dat er inmiddels wel een oplossing gevonden zou moeten zijn om die problematiek beter aan te pakken. Het probleem zit ‘m echter in het juridische kader, stellen Bulc en Delli. Dat zou al jaren geen goedkeuring krijgen om de situatie te verbeteren. Deze hervorming zou echter een stap in de goede richting zijn: het levert naast minder vertraging juist wél meer banen en kostenbesparing op.