School maakt op foto gezichten leerlingen zwart

Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt er een stuk beter gelet op de privacy van mensen. Maar dat kan ook doorschieten, zo heeft Jan Kruitbosch gemerkt. Kruitbosch runt een gezinshuis in de Achterhoek. Een van zijn pleegkinderen kwam laatst thuis met een doos vol werkjes en schoolfoto's van de basisschool. Met de foto's was alleen een klein probleem: alle gezichten waren onherkenbaar gemaakt om de privacy van de leerlingen te waarborgen.

In een post op Facebook haalt hij behoorlijk uit naar de school, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. Kruitbosch schrijft cynisch: „Het lijkt me fantastisch, denk ik, als hij daar later naar terug kijkt. Hij zal echt dankbaar zijn dat ook zijn vrienden op hun foto hem niet herkennen. Maar gelukkig is hun privacy dan wel gewaarborgd."

„Ik wist niet wat ik zag", licht de gezinsouder nog toe tegenover RTL Nieuws. „Het was gewoon een beetje luguber om te zien." Ook de gezichten van alle volwassenen zijn onherkenbaar gemaakt. „Zelfs de conciërge, met wie mijn pleegkind een goede band heeft, had een zwart gezicht gekregen. Bizar."

Over de top

De PO Raad erkent dat veel scholen worstelen met de nieuwe AVG. „Maar wat hier is gebeurd, is echt over de top", zegt een woordvoerder van de raad. "Wij geven dit niet als advies mee aan scholen. Scholen moeten zich aan de wet houden, maar dit gaat echt veel te ver."

De schooldirecteur zegt juist goed gehandeld te hebben en vindt dat de privacy van leerlingen het belangrijkste is. Ook gaat het om een 'kwetsbare doelgroep', omdat het een speciale school is. „Dit heeft niets te maken met de privacyregels, dit doen we altijd. We kunnen gewoon geen risico nemen."