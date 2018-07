Ruim 100.000 Nederlanders hebben obesitas

Meer dan honderdduizend volwassen Nederlanders lijden aan een ernstige vorm van zwaarlijvigheid. In totaal heeft 14 procent enige vorm van obesitas. Nog eens 36 procent heeft ‘matig overgewicht’.

Vrouwen

In totaal kampt de helft van de twintigplussers in Nederland met overgewicht. Begin jaren tachtig was dit nog 33 procent, blijkt uit onderzoek van het CBS en het RIVM.

Vrouwen zouden vaker dan mannen last hebben van obesitas. Onder ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar is het percentage 20 procent, het hoogst van alle leeftijdsgroepen.

Europa

Vergeleken met veel andere landen in Europa doet Nederland het goed. Alleen in Italië en Roemenië wonen relatief minder mensen met obesitas. In Malta Letland en Hongarije wonen de meeste zwaarlijvigen.