Rotterdam in de ban van mogelijke dolfijnen in haven

De 51-jarige Engelse Barbara Coombes is veroordeeld tot negen jaar cel voor de dood van haar vader. Ze heeft hem vermoord nadat ze per ongeluk zijn collectie kinderporno vond, met daarin foto’s van zichzelf op jonge leeftijd, naakt in expliciete houdingen. Ze begroef haar vader in haar achtertuin in 2006. In januari van dit jaar stapte ze zelf naar de politie.

Kinderporno

Coombes was aan het werk in haar tuin toen ze besloot even pauze te nemen. Toen ze haar huis in liep, zag ze een doos op tafel staan. Tot haar grote schrik vond ze een kinderporno collectie die van haar vader bleek te zijn. Ze vond daarin foto’s terug van zichzelf. Ze was nog geen negen jaar toen haar vader haar had meegenomen naar een ‘fotografieclub’. Ze werd gedwongen zich te ontkleden en haar geslachtsdelen te laten zien. Intussen namen andere mannen foto’s van haar.