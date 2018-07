Promoteams in de strijd tegen zwerfvuil stadsparken

Verfrommelde bierblikjes, wegwerpbarbecues, een spoor van uitgedrukte peuken en hier en daar een verdwaalde boodschappentas. Met het zomerse weer voor een ongebruikelijk lange periode transformeren de stadsparken aan het eind van de dag regelmatig tot een vuilnishoop. De grote gemeenten gaan het dit jaar te lijf met promoteams van jonge mensen die bezoekers moeten aansporen hun afval op te ruimen.

Picknick

,,Goedemiddag, willen jullie een kleedje om op te zitten? Als je ‘m omdraait heb je gelijk een afvalzak waar je na afloop alles mee kunt weggooien’’, zegt een jonge meid tegen twee mensen die picknicken in het Vondelpark. Het is het promotieteam van de gemeente Amsterdam die naast extra afvalbakken ook jongeren inzet om bezoekers te stimuleren mee te helpen. Want op een zomerse dag komen er alleen al in het Vondelpark soms wel 30.000 tot 40.000 bezoekers. Daaruit wordt jaarlijks 350 ton afval opgehaald, waarin het grootste deel in de zomer wordt veroorzaakt.

Drukte

En dat maakt het schoonhouden van de parken voor grote gemeenten een ingewikkeld dossier. Zo is Rotterdam al rond januari bezig met de voorbereiding. En hoeveel extra containers een gemeente ook inzet, echt spic en span wordt het misschien wel nooit. ,,Op een mooie dag is het aantal bezoekers soms zo groot dat zelfs de maximale capaciteit vuilnisbakken niet genoeg is. Ook de wagens voor de afvalinzameling kunnen met die drukte de parken niet in. Dat kan pas wanneer iedereen weg is’’, vertelt Marloes Beijer van de gemeente Rotterdam.

De grote gemeenten grijpen daarom naar andere vormen van oplossingen. De promotieteams moeten op een laagdrempelige wijze helpen om de parken gedurende de dag schoon te houden. In Rotterdam delen jongeren papieren afvalzakken uit en in Utrecht worden bezoekers gevraagd hun afval te scheiden door een team op een bakfiets met de slogan ‘Kwak je afval in de bak’.

Het Utrechtse promoteam. Foto: Gemeente Utrecht

Den Haag zet in de parken voornamelijk extra handhavers, toiletten en afvalbakken in. Maar met Scheveningen om de hoek doet het strand al gauw dienst als stadspark. Daarom lopen daar ‘beachcleaners’ rond die elke avond de achtergelaten rommel op het strand opruimen. Bezoekers kunnen zelf ook nog wat verdienen aan goed gedrag. Bij een strandpaviljoen kan een jutterstas worden opgehaald voor afval. Die kan worden ingeleverd tegen een gratis consumptie.

Waarde

De parken schoonhouden is voor grote gemeenten vaak een belangrijk onderdeel vanwege de waarde van een park in een stad. Zwerfvuil is bovendien een van de grootste ergernissen onder bewoners. Beijer: ,,Je ziet het in een stad als Rotterdam waar veel hoogbouw is en zeker niet iedereen beschikt over een tuin. Dan moet je ervoor zorgen dat bewoners goed kunnen recreëren in de parken.’’