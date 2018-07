Problemen met pinnen door landelijke storing

Voorbijrazende rolkoffers, knipperende informatieborden en duizenden zoekende blikken van reizigers. Het is druk op luchthaven Schiphol. Maar bij de Douane houden ze het hoofd koel. Want met de zomerdrukte is ook de strijd tegen verboden souvenirs en andere goederen naar een hoogtepunt gestegen. Metro nam een kijkje achter de schermen bij het aangiftepunt voor goederen afkomstig buiten de Europese Unie.

,,Good morning, is this your final destination?’’, de 37-jarige douanier Vérola de Weert begeleidt een reizigster naar een balie achter het aangiftepunt in de bagagehal. Terwijl De Weert de koffer planmatig uitpakt en controleert, vertelt de reizigster uit Mumbai dat ze voor een korte tijd in Nederland zal verblijven om vervolgens door te reizen naar Canada. Het gesprek verloopt gemoedelijk, maar De Weert houdt zichtbaar een kritische blik op de inhoud van de koffer. Zeker als er na een laag kleding een aantal in bubbelplastic gewikkelde pakketjes verschijnt.

Border Security