Politiehater steekt banden dienstauto lek

De politie Apeldoorn was not amused toen ze tijdens hun dienst terug kwamen bij hun dienstauto en zagen dat drie van de vier banden waren lekgeprikt. In een bericht op Facebook uiten ze hun frustratie naar de dader.

Reanimatie

,,Stel je voor dat wij met spoed naar een familielid van jou moesten om te reanimeren? Maar door jouw actie er te laat zouden komen? Voel jij je dan schuldig?!" vragen de agenten zich hardop af.

In het bericht stellen ze de dader tevens of hij de banden zomaar lek stak, of echt zo'n hekel heeft aan de politie. Het signalement van de dader is een man van zo'n 30 jaar oud, lichtgetint met een ringbaardje, normaal postuur, rood shirt, cirkel op het shirt, een lange lichte broek en hij reed op een witte scooter, mogelijk een Sym of een Mio. Het voorval vond rond 20.45 uur plaats op de Kanaalstraat in Apeldoorn.

Drie van de vier banden van de politieauto zijn lekgeprikt. / Facebook Politie Apeldoorn.

Getuigen worden gevraagd zich te melden via het nummer 0900-8844 of via een DM op de Facebookpagina van de Politie Apeldoorn.