Politie tasert tegen regels in bejaarde in tehuis

De politie in Rotterdam heeft in een verpleeghuis tegen de regels in een stroomstootwapen gebruikt om een bejaarde man in bedwang te krijgen. Dat gebeurde op 7 juli, meldt de politie vrijdag. Volgens korpschef Frank Paauw kozen de agenten voor het wapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken. „Naar nu blijkt mocht dat niet op die specifieke afdeling."

De 73-jarige bewoner gedroeg zich erg agressief en medicatie om hem tot rust te laten komen werkte niet. Hij had een tv vernield en wilde een raam kapotmaken met een stuk metaal. Daarop schakelde het verpleeghuis de politie in. Agenten troffen de man met bebloede handen aan en gebruikten een taser, omdat de inzet van bijvoorbeeld een politiehond of wapenstok averechts zou kunnen werken.

Niet direct

De keuze voor een stroomstootwapen wordt volgens de politie 'niet direct bij binnenkomst gemaakt'. De agenten probeerden eerst tevergeefs op de man in te praten en de inzet van pepperspray was gezien de leeftijd van de man geen wettelijke optie. Na het taseren vingen de agenten de man op, legden hem op de grond en boeiden hem.

De demente man zat op een afdeling voor psychiatrische patiënten (BPOZ). Een wet die in december is aangenomen door de Tweede Kamer verbiedt de inzet van een stroomstootwapen binnen GGZ-instellingen. Volgens de politie wist zowel de betrokken politieagent als het personeel dat niet.

De familie van de man, de politie en de instelling zijn na het incident met elkaar in gesprek. De naam van het verpleeghuis in Rotterdam-Noord is door de politie niet bekendgemaakt.