Ploumen blundert met appje over positie partijgenoot

Het Britse stel dat sinds zaterdag in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, is inderdaad in aanraking gekomen met zenuwgas. Het is hetzelfde zenuwgas als waarmee de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart zijn vergiftigd.

Dat heeft de Britse politie woensdag bekend gemaakt. Het is nog niet bekend waar en hoe het stel met het zenuwgas novitsjok in aanraking is gekomen.

Geen aanwijzingen voor opzet