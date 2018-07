Patrick legt de Oranjes al 12 jaar vast op beeld

De 30-jarige Patrick van Katwijk heeft een baan die het ongetwijfeld erg goed doet op verjaardagen. Hij is namelijk fotograaf van het koninklijk huis. Al 12 jaar lang gaat hij met zijn cameraset op pad en fotografeert hij ondermeer Willem Alexander, Maxima, Beatrix en de kinderen. Dit doet hij niet alleen in Nederland maar over de hele wereld.

Ook vrijdag was hij erbij toen de Oranjes hun traditionele persmomentje hadden voor het oog van tientallen fotografen en journalisten. Grote kans dat je wel eens een foto van zijn hand hebt gezien. Wat doet een zo'n fotograaf precies? Waar let hij op en hoe is het allemaal begonnen? Metro besloot met hem te bellen.

Deze foto van de drie prinsesjes maakte Patrick op vrijdag ©Patrick van Katwijk

Toeval en toewijding

Het in beeld brengen van royals is nogal een specifieke tak binnen de fotografie. Het lijkt niet bepaald de meest voor de hand liggende keuze voor een beginnende fotograaf. Voor Van Katwijk is het eigenlijk toch wel zo begonnen. „Ik heb altijd al wat gehad met fotografie. Toen ik 18 was, bracht toenmalig koningin Beatrix een bezoek bij mij in de buurt. Ik dacht bij mezelf: 'eens kijken hoe dichtbij ik kan komen', dit ging bovenverwachting goed. Ik kon op enkele meters afstand komen en schoot toen mijn eerste beelden van een staatshoofd."

Na deze eerste kennismaking, kreeg de Haagse fotograaf de smaak te pakken. In de jaren daarna volgde hij de koninklijke familie naar alle plechtigheden, bezoeken en persmomentjes waar hij bij kon zijn. „Dit beviel erg goed en mijn foto's werden erg gewaardeerd." Nadat hij koningin Beatrix had vastgelegd, ging hij zich focussen op prinses Maxima. „Toen ik een aantal jaar bezig was, werd ik gescout voor het tijdschrift Vorsten en daarna ging ik ook voor het ANP werken."

In de jaren dat hij bezig is als fotograaf hebben koning Willem Alexander en Maxima drie dochters gekregen die Van Katwijk ook heeft zien opgroeien. „Ik vind het heel mooi om te zien hoe de drie kleine meisjes van vroeger, nu veranderen in jonge vrouwen met steeds volwassenere karaktertrekken en omgangsvormen met hun ouders. Dit is bij alle drie de prinsesjes anders," aldus de Hagenaar.

Koningsdag 2018 ©Patrick van Katwijk

Maxima en haar stralende lach ©Patrick van Katwijk

Royaltyfotografie

Maar wat is er nou precies zo mooi aan altijd weer dezelfde mensen decennialang fotograferen? Wordt dat niet saai? Van Katwijk is het hier absoluut niet mee eens. „De continuïteit van iets als een koningshuis is just iets heel moois. Een premier wordt na vier, soms acht jaar, weer vervangen. De koninklijke familie blijft de hoogste vertegenwoordiging van ons land en dat een heel leven lang."

Een goede foto maken is soms knap lastig, mensen zijn vaak op hun mooist als ze spontaan zijn en zo'n geregisseerd persmoment is alles behalve dat. „Het klopt inderdaad dat je hier als fotograaf ook mee te maken hebt. Soms is het eerder registreren dan echt fotograferen. Toch ga ik altijd op zoek naar spontane momentjes, het menselijke aspect. Dit kan van alles zijn: een glimlach om een binnenpretje, een omhelzing of een kus."

„Een van de mooiste beelden die ik heb gemaakt was van prinses Amalia en prinses Beatrix bij een manege. Beatrix was toen op een gegeven moment geen statige koningin maar een trotse oma. Dit is fantastisch om vast te leggen", vertelt Van Katwijk enthousiast. Hij fotografeert met een Canon 1D-X spiegelreflexcamera. Dit toestel kan 14 beelden per seconde verwerken om geen spontaan moment verloren te laten gaan.

De koninklijke familie in Lech ©Patrick van Katwijk

Maxima in Indonesië ©Patrick van Katwijk

Werken met Oranjes

Werken met de koninklijke familie is volgens Van Katwijk niet lastig. Hoewel het chaotisch lijkt met tientallen fotografen, heerst er over het algemeen een gemoedelijke sfeer onderling. Soms is het wel dringen waardoor een goede beeldhoek realiseren knap lastig kan zijn. „Een erg fijn aspect aan Willem Alexander is dat hij het voortouw neemt bij de persmomentjes. Hij weet precies wat voor foto's wij willen hebben en zorgt er op ontspannen wijze voor dat de groepsportretten met prinsesjes of de lijn van troonopvolging in beeld kan komen. Ook een portret van de hele familie en het koninklijk paar mogen hierbij niet ontbreken."

De koninklijke familie heeft twee officiële fotomomenten: eentje in Oostenrijk tijdens de wintersportvakantie en eentje in de zomer, maar ook nog tientallen werkbezoeken in binnen en buitenland. In welke setting werkt Van Katwijk nou het liefst? „Kleinschalige werkbezoekjes in Nederland zoals naar een bejaardentehuis kunnen soms heel leuk zijn. Ook is de uitgelaten sfeer in de Caribische Nederlanden zeer fijn. En natuurlijk de inhuldiging, dat was een prachtig en historisch moment!", aldus de fotograaf.

Beu is hij het nog lang niet. „Twaalf jaar lang hetzelfde beroep hebben is best lang, zeker in deze tijd. Maar op het fotograferen van de koninklijke familie ben ik nog lang niet uitgekeken. Elk moment is weer een nieuwe ervaring met dezelfde vaste mensen. Deze continuïteit vind ik prachtig en ik wil dit werk nog jaren blijven doen."

Willem Alexander bakt pannekoeken in een t-shirt ©Patrick van Katwijk