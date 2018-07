Overleden vrouw (84) ligt half jaar in eigen woning

De rechtbank in Utrecht heeft een zeventienjarige jongen uit Den Bosch de maximale straf gegeven die iemand van zijn leeftijd kan krijgen voor het doden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten. De jongen is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De veertienjarige Savannah werd vorig jaar juni dood in een sloot in haar woonplaats gevonden, enkele dagen nadat ze vermist was geraakt.

De verdachte, die altijd heeft ontkend dat hij iets met haar dood te maken heeft, was ten tijde van het misdrijf zestien. De twee hadden op de dag van haar verdwijning een afspraakje. Uit het vonnis blijkt dat de verdachte verliefd was op Savannah. Maar hij was ook boos op haar en voelde zich belazerd, omdat ze ook contact had met een andere jongen.

