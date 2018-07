Ouders over ontslagen leraren: 'Te hard gestraft'

De docenten zijn buitenproportioneel hard gestraft. Dat zeggen ouders over de vier ontslagen docenten van het Rijswijks Lyceum die werden ontslagen wegens examenfraude. De ouders nemen het voor de leraren op.

„Het is zo triest voor hen. Ik lig hier wakker van", vertelt een moeder, die liever anoniem wil blijven, in het Algemeen Dagblad. Vier docenten, onder wie de teamleider van havo/vwo, zouden de scholieren verleid hebben hun werk na afloop te verbeteren. „Het nieuws kwam binnen als een mokerslag", zegt de vrouw. „Zaterdag vierden we nog feest, omdat ons kind geslaagd was. Twee dagen later kregen we dit verschrikkelijke nieuws te horen. We konden het niet geloven."

Zelf toegegeven

De leraren hebben na afloop van de herexamens zeven leerlingen van de school in Rijswijk de gelegenheid gegeven hun gemaakte herexamen te verbeteren. De examenfraude kwam aan het licht toen er werd geconstateerd dat de scores van de leerlingen hoog waren. Ook kwamen een paar antwoorden van de leerlingen sterk overeen met het correctievoorschrift. De school stelde een onderzoek in, waarna de leraren hebben toegegeven dat ze hebben gesjoemeld met de herexamens.

„Deze docenten deden echt álles om het beste uit hun leerlingen te halen", gaat de vrouw verder in het AD. Ze is bang dat de docenten niet snel weer een baan zullen vinden komen omdat ze 'in een kwaad daglicht' zijn gesteld door de school. „Ze komen nergens meer aan de bak. Terwijl juist zij toppers waren, ze deden echt álles om hun het beste uit leerlingen te halen.''

Fouten maken is menselijk

En ook al zouden ze zeker weten dat de docenten alle vier schuldig zijn, dan nog blijven de ouders honderd procent achter hen staan. „Fouten maken is menselijk, iedereen verdient een tweede kans'', zegt de moeder. „Ik lig er wakker van en ook ons kind heeft het er moeilijk mee."

De docenten zijn vrijdag uit hun functie gezet. Ze worden ontslagen en er zal aangifte worden gedaan.