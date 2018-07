Oud-VVD-voorzitter Keizer verdacht van oplichting

Oud-partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte in verband met de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek naar hem in gang gezet.

Betrouwbare bronnen bevestigen een bericht hierover van het Financieele Dagblad, dat zich baseert op documenten van de beslagleggingen. De opsporingsdiensten hebben bij Keizer voor 20 miljoen euro beslag gelegd, onder meer op zijn woning in Den Haag. Medebestuurder Jaap de B. is ook verdachte. Bij hem is beslag gelegd voor ruim 6,4 miljoen euro.

Administratie

Een woordvoerster van het OM kan niet zeggen over wie het onderzoek gaat. Wel wil zij kwijt dat de fiscale opsporingsdienst FIOD eind mei vier woningen en een bedrijfspand heeft doorzocht. Daarbij is administratie in beslag genomen. Er zijn twee personen als verdachte aangemerkt, maar zij zijn niet aangehouden. De aanleiding voor het onderzoek was een aangifte.

Keizer legde vorig jaar mei zijn functie bij de grootste regeringspartij neer. Dat deed hij na aanhoudende berichtgeving over mogelijke financiële malversaties rondom het uitvaartbedrijf. Journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money had zich in zijn financiële handel en wandel vastgebeten en gemeld dat Keizer in 2012 voor veel te weinig geld het uitvaartbedrijf had overgenomen. Daarbij zou hij een dubbele pet opgehad hebben, maar Keizer sprak van „onware beschuldigingen en insinuaties."

De VVD wilde dinsdag niet inhoudelijk reageren en zegt de zaak af te wachten.