Op één na oudste Nederlander wordt vandaag 112 jaar

De op één na oudste Nederlander, An Brasz uit Utrecht, mag maandag flink wat kaarsjes uitblazen. Ze wordt namelijk maar liefst 112 jaar oud. En dat in behoorlijk goede gezondheid!

Brasz werd 16 juli 1906 in Zeeland geboren en woonde meer dan veertig jaar in Indonesië. Brasz woont nu in Utrecht nog steeds zelfstandig, in een aanleunwoning naast een verzorgingstehuis. Dat houdt in dat ze zelfstandig woont, maar wel gebruik kan maken van de zorg en de service van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt.

Tweede Wereldoorlog

Haar 84-jarige dochter is uit Amerika overgekomen en woont de laatste jaren bij haar. Ze heeft nog twee kinderen van 86 en 82 jaar oud, deels heeft ze haar kinderen grootgebracht in een Jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog. Al bijna negentig jaar gaat Brasz als weduwe door het leven, en ze is al 47 jaar met pensioen.

An Brasz op haar 105ste verjaardag met haar kleinzoon. Foto: Marnix Schmidt

113 jaar

Er is nog één Nederlander ouder dan An Brasz, en dat is Geertje Kuijntjes uit Gorinchem. Zij hoopt donderdag 113 te worden.