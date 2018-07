Ook Britse minister en eurocriticus Johnson stapt op

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson (54) is maandagmiddag afgetreden. Zijn aftreden volgt op het eerdere vertrek van David Davis uit het kabinet van May. Davis was belast met het brexit-dossier. Ook Davis' rechterhand Steve Baker van het brexit-ministerie is opgestapt.

May schoof maandag een nieuwe brexitminister naar voren, de 44-jarige 'brexiteer' Dominic Raab. Ze zei na Johnson's aftreden dat „haar voorstel voor een brexit een goede brexit is". Volgens de premier is het kabinetsakkoord van afgelopen vrijdag „consistent met de uitkomst van de wil van de Britse kiezer en in overeenstemming met het partijstandpunt over brexit van de Conservatieven".

Kabinetscrisis

De Britse premier leek vrijdag nog de steun van Johnson te hebben voor 'een zachte brexit'. Daarmee leken de rijen in haar kabinet gesloten en kabinetscrisis voorkomen. Onderdeel van het plan is dat de Britten naar eigen goeddunken zelf hun grenzen beschermen en dat de immigratie uit EU-landen tot staan wordt gebracht. In het Britse voorstel verdwijnt het vrije verkeer van personen. May wil een vrijhandelszone tussen de EU en Groot-Brittannië creëren, waarin de handel in landbouw- en industriële producten wordt geregeld. Dat laatste is tegen het zere been van de voorstanders van 'harde brexit' die de banden met de EU vergaand willen doorsnijden.

De opgestapte Johnson was het voornaamste gezicht van de campagne vóór het Britse vertrek uit de Europese Unie. Johnson, de voormalige burgemeester van Londen, liet zaterdag enkele getrouwen weten dat hij had besloten aan te blijven om te kunnen doorvechten voor het uittreden uit de EU, op de manier waarvoor hij campagne had gevoerd. De afgetreden minister van Buitenlandse Zaken zal naar verwachting later op de maandag zijn besluit toelichten.

Furieus

May had Johnson zaterdag in de Britse krant The Times al gedreigd met ontslag. „Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen, wordt hij ontslagen", zei zij daarin. May voert gesprekken met leiders in de Conservatieve Partij om parlementaire steun te verwerven. De aanhangers van een 'harde brexit' komen ook samen. Zij zijn furieus dat May de steun van Labour-parlementsleden werft om haar plan voor de 'zachte brexit' door te drukken.