Ook andere supermarkten gaan energiedrank aanpakken

Het besluit van Aldi en Lidl om energiedrankjes niet meer te verkopen aan jongeren onder de 14 jaar leidt tot veel positieve reacties. Een aantal andere supermarktketens geeft aan dat ook zij de consumptie van energiedrank onder jongeren willen aanpakken.

Albert Heijn is bijvoorbeeld al bezig met een plan, aldus persvoorlichter Anoesjka Aspeslagh: „ Het is een mooie stap van Aldi en Lidl en wij vinden dat alle supermarkten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij gaan dat ook doen en zijn nu met de uitwerking bezig. Ik kan nog niet concreet aangeven wanneer en op welke manier wij het gaan doen. Eerder haalden we de grote blikken energiedrankjes uit de schappen en we zijn nu met elkaar in gesprek over de verkoop van andere energiedrankjes."

Plus wil naar 18

Lidl geeft ook aan dat dit een eerste stap is en dat de supermarktketen de leeftijdsgrens nog verder wil verhogen. Ook supermarktketen Plus ziet dat wel zitten: „Wij zijn een voorstander van het verhogen van de leeftijdsgrens voor energiedrink naar 18 jaar. Wij vinden echter wel dat dit breder gedragen moet worden dan alleen een individuele supermarkt of zelfs alleen de supermarktbranche."

Een brede aanpak zou daarom goed zijn, schrijft woordvoerster Rianne van Beek: „Wij zullen actief de dialoog opzoeken met de andere supermarktorganisaties en doen een dringende oproep aan de politiek om duidelijke richtlijnen op te stellen rondom de verkoop van energiedrinks. Zo komen we tot een gezamenlijke oplossing die verder gaat dan alleen de supermarktbranche en heb je een eenduidige nalevingscontrole aan de kassa."

Jumbo blijft verkopen

Jongeren die toch een energiedrankje willen halen, lijken in de toekomst wel bij de Jumbo terecht te kunnen. In een reactie zegt de supermarktketen: „Wij vinden het belangrijk dat onze klanten voor al hun boodschappen bij Jumbo terecht kunnen. Dus ook voor energiedrankjes. Daarom stopt Jumbo niet met de verkoop van dit product."

„Gezond eten en leven staat bij Jumbo hoog op de agenda", benadrukt woordvoerster Jeske Bleeker nog wel. „We zijn er ons van bewust dat energiedrankjes suiker en cafeïne bevatten en pleiten voor een verantwoorde en gematigde consumptie, in combinatie met gezonde voeding en beweging."