Onderzoek voltooid leven eind 2019 klaar

Het onderzoek waarin gekeken wordt naar de behoefte aan stervenshulp, zal eind 2019 klaar zijn. Dat denkt het kabinet. Het onderwerp zorgt nog steeds voor verdeelde meningen in de Tweede Kamer.

Tegen wet voltooid leven

Onder andere de christelijke partijen zijn eigenlijk tegen een verruiming van de euthanasiewet, maar staan wel achter het doen van een zorgvuldig onderzoek naar het onderwerp. Carla Dik-Faber van de Christenunie is „blij dat het kabinet behoedzaam te werk gaat op onderwerpen waar die behoedzaamheid ook nodig is".

Als het onderzoek klaar is en er inderdaad stervenshulp moet komen voor mensen die hun leven voltooid vinden, betekent dat niet dat die hulp er ook gelijk komt. Dan volgen nog debatten in de Tweede Kamer en moeten er de nodige besluiten genomen worden. Er is een reële kans dat het einde van de kabinetsperiode al in zicht is, voordat er een besluit is genomen.

Duurt te lang

Dijkstra was degene die het wetsvoorstel Voltooid Leven schreef. Ze zette vorig jaar haast achter het onderzoek, omdat het in gang zetten volgens haar te lang duurde. Toch is Dijkstra wel blij met het onderzoek. „Het is zeer waardevol dat het kabinet deze stap nu zet. Ik ben trots op het feit dat we hiermee aan de slag gaan."