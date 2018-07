Noord-Korea en VS spreken elkaar tegen na overleg

Na de ontmoeting tussen Kim Jong-Un en Donald Trump vorige maand, gingen delegaties van beide landen opnieuw om de tafel. Na afloop gaven beide een hele andere lezing over de ontmoeting.

Betreurenswaardig

Noord-Korea heeft de houding van de VS in gesprekken met onder anderen minister Pompeo 'betreurenswaardig' genoemd. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde dat Pyongyang zaterdag via staatsmedia fel heeft uitgehaald naar de Amerikanen 'die Noord-Korea proberen te dwingen eenzijdig te denucleariseren'.

De woede van Pyongyang staat in contrast met de tevreden Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Hij zei zaterdag na afloop van de gesprekken dat hij vooruitgang heeft geboekt 'over bijna alle belangrijke kwesties'. Daarbij noemde hij ook de vaststelling van een tijdschema voor de ontmanteling van het Noord-Koreaanse atoomprogramma. Maar volgens hem is er nog veel werk te doen.

Korea Oorlog

Pompeo zei na anderhalve dag van besprekingen in Pyongyang dat beide partijen verder spreken over de repatriëring van stoffelijke overschotten van Amerikanen die in de Koreaanse Oorlog omkwamen. Ook besprak hij de 'mogelijkheden' voor de ontmanteling van een installatie om raketmotoren te testen.

,,Ik denk wij vooruitgang op elk onderdeel van onze besprekingen hebben geboekt", zei hij tegen verslaggevers. ,,Dit zijn gecompliceerde kwesties. Op sommige punten hebben we heel wat vooruitgang geboekt op andere punten is er nog meer werk te doen."