Nederlandse pedofiel levenslang in Filipijnse cel

De 70-jarige Joep M. is door een Filipijnse rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij kreeg deze straf opgelegd wegens kindermisbruik en mensenhandel. De Nederlandse politie werkte samen met collega's uit de Filipijnen om de strafzaak tegen de pedoseksueel zo compleet mogelijk te maken en over te gaan op aanhouding.

De Amsterdammer misbruikte zijn stiefdochters van tien en veertien jaar jarenlang. De oudste van de twee heeft dit vijf jaar lang moeten doormaken. M. is ook in Nederland geen onbekende. Hij werd eerder ontmaskerd door Peter R. de Vries. Ironisch genoeg deed hij zich toen voor als 'pedo-jager'.

Notoire kindermisbruiker

M. werd in 2006 al eerder veroordeeld voor het seksueel misbruiken van kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Hij won het vertrouwen van de ouders en de kinderen door zich als therapeut voor te doen. Toen hij in 2008 vrijkwam, probeerde hij een kinderopvang te beginnen. Vanwege zijn verleden met zedenmisdrijven werd dit meteen als verdacht bestempeld. Met toestemming van toenmalig burgemeester Job Cohen werden ouders door de politie gewaarschuwd voor de man en zijn weerzinwekkende verleden.

Daarna verdween Joep M. van de radar. Pas in 2012 dook hij weer op, toen hij hetzelfde trucje als in 2008 op de Filipijnen probeerde. Via een contactadvertentie was de Amsterdammer op zoek naar een 'jonge vrouw, het liefst met kinderen', om een weeshuis op de Aziatische archipel te beginnen. „Joep en weerloze kinderen, je begrijpt dat bij de rechercheurs de alarmbellen afgaan. Niets doen was voor ons natuurlijk geen optie", aldus rechercheur van de Amsterdamse politie Mirjam.

Arrestatie

Rechercheurs hielden M. in de jaren die erop volgden nauwlettend in de gaten. In september 2015 werd de kindermisbruiker gearresteerd door het Filipijnse National Bureau of Investigation (NBI) nadat zij door de Nederlandse politie waren gealarmeerd. M. bleek niet van zijn fouten geleerd te hebben en nog steeds kinderen te misbruiken. Hij lag naakt bij de twee tieners in bed toen agenten hem aantroffen. De meisjes moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen wegens verwondingen aan hun geslachtsdelen. Tijdens de rechtszaak die daarop volgde, kwam naar boven dat hij nog meer op zijn kerfstok had. Hij werd in april van dit jaar tevens veroordeeld voor mensenhandel.

Politiekorpsen van over de hele wereld werken steeds intensiever samen om sekstoerisme tegen te gaan. Vanuit Nederland probeert het landelijke team Kinderporno en Sekstoerisme pedoseksuelen over de hele wereld in de kraag te vatten. De arrestatie en vervolging van Joep M. zou zonder deze samenwerking niet of pas veel later hebben plaatsgevonden. Rechtercheurs Bob en Mirjam van zijn blij met de uitspraak. Bob: „Waar ter wereld ook, in samenwerking doen we ons best dat mannen als Joep M. de dans niet ontspringen."