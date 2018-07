Musk onder vuur na tweet over redder Thaise jongens

Zakenman Elon Musk, grondlegger van onder meer Tesla en PayPal, heeft afgelopen weekend veel kritiek gekregen om een tweet. Musk had een mini-duikboot aangeboden voor de redding van voetballers uit een grot in Thailand. Een van de betrokken duikers noemde dat een pr-stunt.

Daarop maakte Musk de redder op Twitter uit voor pedofiel. Ook noemde hij het „verdacht'' dat een Brit in Thailand woont. Toen anderen reageerden, antwoordde Musk: „ik wed om een gesigneerde dollar dat het waar is.''

Onbruikbaar

Musk heeft zijn tweets inmiddels verwijderd, maar de duiker overweegt aangifte, zegt hij tegen Britse media.

Musk had een mini-duikboot naar Thailand laten overvliegen om te helpen bij het redden van de opgesloten jongens. Volgens duiker Vernon Unsworth was de capsule volkomen onbruikbaar. „Hij had totaal niet door hoe de grot eruit zag. De duikboot was bijna 1,70 meter lang en kon niet buigen. Hij had de bocht niet om kunnen gaan en had niet langs obstakels kunnen gaan. Hij had geen 50 meter ver kunnen komen in de grot'', aldus Unsworth. Thailand had eerder al laten weten dat het niets had aan de duikboot.