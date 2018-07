Mondhygiënisten mogen zelfstandig gaatjes gaan boren

Dat mondhygiënisten je gaatjes mogen vullen, wist je waarschijnlijk al wel. Dat ze bij iedere behandeling overleggen met de tandarts, misschien nog niet. Vanaf 2020 kunnen mondhygiënisten zonder overleg gaatjes vullen, zelfstandig verdoven en röntgenfoto's maken.

Ingrijpen indien nodig

Toch is niet iedereen het met die beslissing eens, ook al gaat het om een experiment van vijf jaar. De Associatie Nederlandse Tandartsen protesteert tegen de uitbreiding van bevoegdheden. Mondhygiënisten mogen nu namelijk alleen onder leiding van een tandarts boren, zodat die kan ingrijpen als dat nodig is.

Een solistisch werkende mondhygiënist kan namelijk niet de juiste zorg geven op het moment dat een op het oog 'eenvoudig' gaatje dieper blijkt te zijn dan gedacht, zegt Wolter Brands, voorzitter van de tandartsenvereniging KNMT. „Dit is absoluut niet waar de patiënt op zit te wachten."

Inefficiënt en onoverzichtelijk

Hij is van mening dat de zorg inzet op samenwerken en dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) met deze plannen stimuleert om alleen te werken. „Dat maakt de zorg voor de patiënt inefficiënt, onoverzichtelijk en brengt bovendien risico’s met zich mee", aldus Brands.

Volgens mondhygiëniste Yalda Sardari loopt het allemaal wel los. Nu overlegt ze met de tandarts over bepaalde behandelingen en maakt ze duidelijke afspraken, dat is in 2020 niet meer nodig. „De redenering van de tandartsen is dat als het verkeerd gaat, zij het moeten oplossen. Maar we hebben dezelfde leraren, theorie en praktijkervaring gehad. Er is geen reden dat het mis zou gaan, het is vreemd om daar wel van uit te gaan."

Ze is opgeleid om röntgenfoto's te maken, gaatjes te vullen en te verdoven, en heeft er vertrouwen in dat dat zowel nu als in de toekomst goed zal komen.

Manon van Splunter-Schneider van NVM-mondhygiënisten vult aan: „Het is goed dat we, in het belang van de patiënt, nu eindelijk het volledige deskundigheidsgebied kunnen inzetten waarvoor we zijn opgeleid."

Ruimte voor complexe mondzorg

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) deelt die mening. Hij noemt het logisch om mensen in te zetten waarvoor te zijn opgeleid. „We hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts." In zijn ogen krijgen tandartsen op deze manier juist ruimte voor de meer complexe mondzorg.

Toch is de KNMT het er niet mee eens. De vereniging en haar ruim tienduizend leden voeren de komende tijd campagne tegen de plannen.