Missie volbracht! Iedereen gered uit Thaise grot

De reddingsoperatie in Thailand waarbij een voetbalteam uit een deels ondergelopen grot wordt gered, is afgerond. Om iets na half twee Nederlandse tijd, kwam het bericht naar buiten dat alle twaalf spelers en hun coach de grot uit zijn. Narongsak Osotthanakorn, de commandant van de missie, wilde de operatie dinsdag volbrengen en dit lijkt te zijn gelukt.

In de afgelopen uren hebben de laatste spelers en de coach, die als laatste gered wilde worden, de kilometerslange oversteek gemaakt. Na een medische check en een noodbehandeling in het veldhospitaal, zijn ze per ambulance vervoerd naar een ziekenhuis. De reddingsmissie is voltooid. Iedereen is levend uit de grot gekomen.

Fysieke toestand

De voetballers van het team Wild Boars zijn opgenomen in het ziekenhuis dat zo'n 60 kilometer van de grot in het noorden van Thailand nabij de grens met Myanmar ligt. De jongens die in het ziekenhuis zijn opgenomen maken het naar omstandigheden goed. De wegen zijn afgezet om de ambulances zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen.

Ze zijn alleen verzwakt door het tekort aan voedsel in de periode van zestien dagen dat ze vastzaten en krijgen kleine hoeveelheden vloeibare havermout toegediend om aan te sterken. Naar verwachting zullen de jongens over een week uit het ziekenhuis ontslagen worden. Medewerkers van de reddingsmissie hebben ervoor gekozen om de voetballers die in de beste fysieke conditie verkeerden als eerste naar boven te halen.

De coach was er het slechtste aan toe van de groep. Hij had een kleine voorraad voedsel mee. Hier heeft hij zelf niks van gehad, alles werd uitgedeeld aan zijn pupillen.

Reddingsoperatie

Zondag begon de reddingsoperatie, toen werden de eerste vier bevrijd uit hun benarde positie. Maandag ging de reddingsoperatie op volle kracht verder. Opnieuw werden er vier van hen bevrijd. Onder begeleiding van negentien duikers waagden de jongens in de leeftijd van 11 tot en met 16 een voor een de riskante tocht.

Om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijk levensgevaarlijke route door de grot, kregen zij in de afgelopen weken meditatietraining van hun coach die in het verleden monnik is geweest. Ook hebben ze van medici kalmerende middelen toegediend gekregen voor ze aan de oversteek begonnen, dit om de kans op paniek zo klein mogelijk te maken.

Eerder kwam al naar buiten dat de reddingsoperatie voorspoedig verliep. De Thaise autoriteiten hebben de situatie onder controle en kunnen de jongens een voor een uit hun benarde positie bevrijden. Het gaat zelfs zo goed dat de mini-onderzeeër van Elon Musk en de pompen van het Nederlandse bedrijf Van Heck niet langer nodig zijn.

Het team kwam op 23 juni vast te zitten in het ondergrondse labyrint en heeft meer dan twee weken geen daglicht gezien.