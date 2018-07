Miss NL: 'Schoonheid is meer dan een mooi gezicht'

Ze mag zich komend jaar Nederlands mooiste noemen; de 24-jarige Rahima Dirkse uit Rotterdam. De brunette is maandagavond uitgeroepen tot Miss Nederland 2018 en kreeg het felbegeerde kroontje van Nikky Opheij, de winnares van vorig jaar.

Met twaalf finalisten streed Dirkse om de titel Miss Nederland. „Dat ik zou winnen, had ik echt niet verwacht”, zegt de winnares tegen Metro. De Braziliaans-Nederlandse winnares werd gescout tijdens een evenement waar zij in de horeca werkte. „Ik had er nooit aan gedacht mijzelf op te geven voor de missverkiezing."

Meer dan een mooi gezicht

Dirkse benadrukt dat de missverkiezing niet alleen om uiterlijk draait. „Je komt er niet met alleen een mooi gezicht”, legt ze uit. „Schoonheid is ook meer dan dat. Karakter en uitstraling zijn minstens zo belangrijk." Dirkse denkt dat het bij haar in het voordeel werkt dat ze open en oprecht is. „Daarnaast houd ik wel van een grapje. Daar wordt de sfeer bij een klus vaak al gauw wat losser door.”

Dirkse is niet per definitie een typisch meisje-meisje, zegt ze zelf. „Ik draag niet elke dag make-up en vind het ook wel lekker om naturel de deur uit te gaan." Ze is tevreden met zichzelf, maar vindt zichzelf niet mega knap, zegt ze bescheiden. „Ik denk 's ochtends niet als ik voor de spiegel sta: wat staat daar een lekkerding."

Bikinironde

In de Nederlandse missverkiezing vond, in tegenstelling tot andere verkiezingen, nog wel een zogenoemde ‘bikinironde’ plaats. Bij de Miss America-verkiezing verdween de ronde eerder dit jaar, als gevolg van veranderende culturele normen. Ook heeft de #metoo-beweging te maken met de keuze. Dirkse is blij dat de bikinironde in Nederland wel gewoon doorging. „Het was fantastisch", zegt ze enthousiast. „We hebben onszelf tijdens de verkiezing als krachtige vrouwen kunnen laten zien. Dat was juist heel mooi."

Finalisten tijdens de finale van Miss Nederland. Foto: ANP.

„Daarnaast moet ook gewoon kunnen om schoonheid ook op deze manier te laten zien", gaat ze verder. „Geen man mag dat tegenhouden. Op deze manier konden we ons bevrijden van het stigma.”

Druk

Dirkse legt, nu ze gewonnen heeft, haar studie biofarmaceutische wetenschappen na twee jaar even naast zich neer. „De komende tijd gaat enorm druk worden met shoots en campagnes. Ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden op de Miss Universe-verkiezing, want ik moet daar natuurlijk wel Nederland zo goed mogelijk vertegenwoordigen." Waar die internationale verkiezing dit najaar wordt gehouden, is nog niet bekend.