Minister wil minder zeehonden gaan opvangen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson (54) is maandagmiddag afgetreden. Zijn aftreden volgt op het eerdere vertrek van David Davis uit het kabinet van May. Davis was belast met het brexit-dossier. Ook Davis' rechterhand Steve Baker van het brexit-ministerie is opgestapt.

May schoof maandag een nieuwe brexitminister naar voren, de 44-jarige 'brexiteer' Dominic Raab. Ze zei na Johnson's aftreden dat „haar voorstel voor een brexit een goede brexit is". Volgens de premier is het kabinetsakkoord van afgelopen vrijdag „consistent met de uitkomst van de wil van de Britse kiezer en in overeenstemming met het partijstandpunt over brexit van de Conservatieven".

Kabinetscrisis