Militairen moeten fitnessapp verwijderen vanwege lek

Militairen en geheim agenten mogen van minister Ank Bijleveld (Defensie) hun sportprestaties niet langer bijhouden via hardloop- en sportapps. Dat komt omdat de apps een lek bevatten, waardoor de privégegevens zoals naam en adres makkelijk te herleiden zijn.

Dat heeft Bijleveld zondag aan de Tweede Kamer laten weten. De maatregel is genomen nadat was gebleken dat via fitnessapp Polar persoonlijke informatie achterhaald kon worden. Maar ook bij andere apps zoals Runkeeper, Endomondo en Strava speelt het probleem. Wie de apps toch gebruikt, is strafbaar.

Basis in Irak

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van online platform De Correspondent en burgerjournalistieknetwerk Bellingcat. De twee organisaties noemen als voorbeelden vier Nederlandse militairen die hardlopen op een basis in Irak van waaruit IS wordt bestreden, Amerikaanse militairen die hardlopen in Guantánamo Bay en een Rus die zowel bij het hoofdkantoor van de Russische geheime dienst in Moskou traint als in Irak, Pakistan en Afghanistan.

„Het ministerie heeft het personeel herhaaldelijk gewezen op de specifieke kwetsbaarheid van dergelijke apps op het werk en thuis'', zegt Bijleveld. Nieuwe technieken en apparatuur moeten volgens de minister continu worden beoordeeld op risico's. „Informatiedeling hoort bij de hedendaagse maatschappij. Voorkomen moet worden dat dit risico's oplevert voor militairen, hun gezin en lopende operaties. Bewustzijn en collegiale controle zijn van essentieel belang om er voor te zorgen dat deze risico’s worden beperkt."

Enkele minuten

Bij een steekproef onder zo'n honderd militairen en medewerkers van inlichtingendiensten was in 90 procent van de gevallen binnen enkele minuten de identiteit en het woonadres te achterhalen. De minister gaat er niet vanuit dat er militairen in gevaar zijn gekomen.