Michelle Martin zoekt stageplaats om af te studeren

De ex-vrouw van Marc Dutroux is in het geheim na haar vrijlating begonnen aan een studie rechten op de Hogeschool van Namen. Deze bacheloropleiding heeft ze bijna afgerond, maar ze stuit op een grote hindernis. Om haar diploma te bemachtigen moet zij nog een thesis schrijven en ergens stage lopen.

Dit laatste vormt een probleem; begrijpelijkerwijs staat niemand te springen om de veroordeelde ex-vrouw van de een van de ergste Belgische seriemoordenaars deze plek aan te bieden.

Martin werd veroordeeld tot 30 jaar en Dutroux tot levenslang ©ANP

Rechten

De inmiddels 58-jarige Martin begon in september 2013 aan haar studie rechten. Ze deed dit via het avondonderwijs aan de Ecole Supérieure des Affaires van Namen. Vijf jaar later heeft ze alle studiepunten van de examens behaald. Om de opleiding definitief af te ronden moet zij drie weken als stagiaire aan de slag en een scriptie verdedigen. Naar verwachting zal zij hier enkele maanden tot een jaar over doen, weet Sudinfo.be.

Dutroux en Martin werden in België bestempeld als het 'duivelskoppel' en kregen in 2004 respectievelijk levenslang en dertig jaar gevangenisstraf opgelegd. Martin, die zich in de gevangenis liet scheiden van haar moordlustige man, kwam in juli 2012 vervroegd vrij. Dit zorgde voor grote onrust in België.

De horrorkelder van Marc Dutroux ©Tanguy Jockmans

Medeplichtige

De verschrikkelijke daden van Marc Dutroux hebben voor grote opschudding gezorgd in de Belgische maatschappij en daarbuiten. Hij ontvoerde in de jaren '90 zes meisjes die hij opsloot in zijn kelder. Hier werden zij maandenlang gemarteld en verkracht. Vier van hen kwamen hierbij om het leven.

Martin was niet alleen op de hoogte van de praktijken van haar man maar heeft ook verzwegen dat Waalse vriendinnetjes Julie en Mélissa nog steeds opgesloten zaten in de kelder toen Dutroux vast kwam te zitten. De meisjes zijn als gevolg hiervan door honger en dorst om het leven gekomen. Martin voerde wel de hond maar was naar eigen zeggen 'te bang' om zich te ontfermen over de 8-jarige kinderen. Ook was zij op de hoogte van vijf eerdere verkrachtingen van haar ex-man.