Meisje (4) overlijdt na ontploffing springkussen

Voor kinderen is het natuurlijk geweldig: de hele dag springen op een springkussen. Toch is deze activiteit zondagochtend in de Britse kustplaats Great Yarmouth compleet misgegaan.

Het incident vond plaats op een stukje strand van Gorlestone Beach. Het was er ontzettend druk en er stonden twee springkussens opgesteld. Terwijl er een vierjarig meisje op een springkussen sprong, ontplofte het. Het meisje schoot zes meter de lucht in en overleed later in het ziekenhuis.

Ontploffing

„Het springkasteel ontplofte. Een klein meisje vloog gewoon de lucht in, en viel recht naar beneden. Ik kan het niet geloven”, vertelde een omstander aan The Sun.

Volgens omstanders was het meisje vier jaar en werd ze zo’n zes meter de lucht ingeschoten. Na het ongeluk is ze vijftien minuten lang gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje overleed later aan een hartstilstand.

De politie heeft explosie niet bevestigd, maar er is wel een onderzoek geopend.