Manager verzorgingstehuis jatte jarenlang sieraden

Een Rotterdamse van 48 is op 13 juni aangehouden op verdenking van grootschalige diefstal. De vrouw was in het dagelijkse leven werkzaam als manager van een verzorgingstehuis.

Ze wordt ervan verdacht al vijf jaar lang waardevolle spullen zoals sieraden, juwelen, portemonnees en geld te hebben gestolen van de hoogbejaarde bewoners van de instelling.De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is rond de 90. Sommigen van hen zijn niet meer in leven. Dit meldt de Politie Rotterdam in een persbericht.

Een ontvreemd Rolex-horloge en een aansteker ©Politie

Sieradenkistje

De politie kwam op het spoor van de manager toen zij een melding kregen van diefstal uit een verzorgingstehuis. Het onderzoek, dat in februari werd gestart, leidde vorige maand tot een aanhouding. De verdachte bleek degene te zijn die de kwetsbare senioren juist een veilig onderkomen moest bieden.

Toen rechercheurs de woning van de dievegge doorzochten, kwamen ze ondermeer een sieradenkistje tegen. Het kistje werd herkend door een 100-jarige vrouw die woonde in de zorginstelling.

De agenten troffen tevens een portefeuille aan, na onderzoek bleek dat deze een aantal jaar geleden uit een verzorgingstehuis in Tilburg was verdwenen. Ook hier was de verdachte werkzaam.

Een greep uit de sierraden die in de woning werden aangetroffen ©Politie

Zoektocht

Bij de huiszoeking zijn nog meer waardevolle spullen gevonden. Van een groot deel kon de herkomst niet achterhaald worden. De vrouw is werkzaam geweest in Rotterdam, Zwijndrecht en Tilburg.

Op een speciale website toont de politie de in sieraden die in de woning van de zorgmanager zijn aangetroffen. Het gaat onder andere om horloges, hangers, oorbellen, edelstenen en ringen. Zij hopen dat slachtoffers of nabestaanden hun verdwenen kostbaarheden herkennen, zodat ze kunnen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

De verdachte is maandag 18 juni voorgeleid aan de rechter commissaris en zit op dit moment vast.