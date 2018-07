Macron 'geraakt' door portret 11-jarig jongetje

De Amerikaanse Post heeft een wel heel prijzig foutje gemaakt: ze moeten een schadevergoeding van 3 miljoen euro betalen omdat ze het verkeerde Vrijheidsbeeld hebben gebruikt op een postzegel. Niet het beeld in de haven van New York werd afgedrukt, maar de replica in Las Vegas. Daar rust echter copyright op, wat het nu tot een wel héél duur geintje maakt.

Foutje, bedankt

Het ging in 2010 al fout: toen lanceerde de US Postal Service een postzegel met het vrijheidsbeeld daarop. De ontwerper van het minikunstwerkje had echter niet door dat niet het daadwerkelijke vrijheidsbeeld daarvoor was gebruikt, maar de versie die in Las Vegas staat. Het beeld, dat in 1996 voor het hotel New York, New York werd gebouwd, is 45 meter kleiner dan het origineel. De realisatie kwam echter te laat – toen de fout eenmaal ontdekt werd, had de drukkerij al drie miljard postzegels de wereld in gebracht.