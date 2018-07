Leven na Dream School: Rodney en Mitchel gaan ervoor

Erkennen dat je vastloopt. Kritisch naar jezelf kijken. Hulp accepteren. En dat op tv. Veertien jongeren deden mee aan het tweede seizoen van Dream School waarin kickbokser Lucia Rijker en rector Eric van ’t Zelfde schoolverlaters het rechte pad op helpen.

Ook de 23-jarige tweeling Rodney en Mitchel van Vloten, die met hun worsteling over de dood van hun moeder kijkers tot tranen roerden. In het seizoen zagen we ze veranderen. Vaak zij aan zij. Soms lijnrecht tegenover elkaar. „Ik gun het niemand om tweeling te zijn. Maar ik weet wel dat we altijd voor elkaar zullen opkomen. Hoe erg we ook in de shit zitten.”

Hollywood

Het interview heeft plaats in Alkmaar. Het is een zonnige dag. Mitchel en Rodney lopen door de binnenstad van hun woonplaats. Voortdurend komen ze bekenden tegen. Vrienden, ondernemers, wijkagenten. Er wordt gebokst, gegroet, gelachen. Nee, Alkmaar zullen ze niet snel verruilen. Misschien voor een villa in Hollywood. Maar voor nu is dit thuis.

Het ons-kent-ons-gevoel in de stad is na de deelname aan de tv-serie van de NTR alleen maar toegenomen. „Soms zit je in de trein en vraagt iemand of jij die jongen uit Dream School bent”, vertelt Mitchel. Of die keer dat Rodney rustig een broodje at in de Bakker Bart en opeens een hand op zijn arm voelde; een vrouw wilde weten hoe het met hem ging.

Vaste baan

Een vraag waar ze tegenwoordig positief op kunnen antwoorden. Mitchel heeft een eigen huis en een vaste baan als elektromonteur. Rodney werkt fulltime in een snackbar en onderzoekt opleidingsmogelijkheden aan de Herman Brood Academie. Wekelijks maken ze samen een vlog vol challenges, pranks en straatvragen.

Ze voelen zich rustig. Mitchel: „Ik focus me meer op het nu. Mijn hoofd zit niet meer zo vol.” Rodney herkent dat. „Als Mitchel me eerder iets flikte kon ik jaren boos blijven. Nu laat ik het langs me heen gaan.” Mitchel: „Het is makkelijker om met hem om te gaan.” Rodney: „Hey, het is makkelijker om met jóu om te gaan.” Een grijns.

Het is iets langer dan een jaar geleden dat Rodney en Mitchel beseften dat er iets moest veranderen. Met een uitkering en geen toekomstplannen was het leven donker. En eigenlijk was het dat al jaren. Toen hun moeder op hun twaalfde overleed aan de gevolgen van kanker liepen zij elk op hun eigen manier vast. Waar Rodney in zichzelf keerde en passief werd, uitte Mitchel zich agressief en opgefokt. Met kerst liep een ruzie tussen de broers zo uit de hand dat Mitchel zijn tweelingbroer in elkaar sloeg en werd opgepakt door de politie.

Irritatie

Tijd voor verandering. Rodney en Mitchel melden zich aan voor Dream School en begeven zich drie weken fulltime tussen jongeren die allemaal worstelen met zichzelf. Het gedrag dat de groep tijdens de lessen vertoont is vaak tenenkrommend: In slaap vallen, ruzie maken, een grote bek geven. Hoe het is om de beelden terug te zien? „Die uitval had ik achteraf niet gewild”, zegt Rodney, doelend op een aflevering waarin hij alle opgebouwde irritatie over de groep eruit gooit in een les van Lucia. „Maar het is niet zo dat ik er spijt van heb. Op dat moment vond ik het terecht.”

Maar het terugkijken van de beelden geeft ook inzichten, stelt Rodney. „Tijdens de opnames zit je er middenin, dan krijg je niet alles mee. Als alles gemonteerd is zie je een duidelijk verhaal. Je ziet hoe iedereen dealt met z’n eigen breekpunt. Dat is mooi.”

Voor Rodney en Mitchel had vooral het gesprek dat ze met elkaar aangingen over de dood van hun moeder veel impact. Door de tegenovergestelde manieren om het verlies te verwerken raakten de broers van elkaar verwijderd. In de laatste aflevering van Dream School vraagt Mitchel een gesprek aan met zwemmer Maarten van der Weijden, die als docent eerder in het seizoen zijn ervaring met kanker deelde. Op een bankje in de buitenlucht praten ze met z’n drieën over het verlies van hun moeder. Mitchel huilt dan voor het eerst in zeven jaar om wat er gebeurd is.

Bewijzen

„Praten helpt”, antwoordt Rodney op de vraag welk advies hij nu aan jongeren wil geven die niet goed in hun vel zitten. „Hoe vervelend het ook is, het helpt. Het hoeft niet eens met een psycholoog. Een goede vriend of vriendin is soms al genoeg.” „En stoppen met jezelf bewijzen”, vult Mitchel aan. „Je bewijst jezelf al op het moment dat je jezelf bent.”

En nu? Grote dromen. Rodney wil graag professioneel dj worden. Mitchel mag binnenkort aanschuiven bij een college van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, een van de docenten op Dream School die Mitchel wist te inspireren. Maar ook willen ze geld verdienen met hun eigen YouTube-kanaal ’Rodney & Mitchel’. „Dat zou vet zijn. Dat we gedropt worden in een land en dat we met maximaal vijf euro op zak thuis moeten komen”, fantaseert Mitchel. Rodney: „En als we genoeg geld hebben kopen we een huis in Spanje voor onze vader. Die heeft het als alleenstaande vader ook niet altijd makkelijk gehad.”