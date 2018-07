Lees de krant van morgen nu al online

De krant van donderdag 5 juli ligt morgen gewoon weer klaar in de schappen op veel treinstations. Maar ben je nu al nieuwsgierig wat erin staat? Een klein voorproefje.

Bergen rotzooi en obesitas

Met een verhaal over de helden van het opruim- en promoteam van Amsterdam, die de bergen rotzooi in het Vondelpark opruimen. Want jawel, het warme weer brengt een hoop troep met zich mee (zie het verhaal maar als een waardevolle les!). Ook lees je een verhaal over Wiebke Göetjes, die dik is en de berichten over obesitas beu is. Ze pleit ervoor dat iedereen zich gewoon met zichzelf bezighoudt.

Verder een artikel over het Thaise voetbalteam dat in de grot is gevonden. Hoe zullen ze uit die risicovolle plek komen? Ook wordt er aandacht besteedt aan Dylan Groenewegen, die hoopt het weer goed te gaan doen in de Tour. Dan is er nog een interview met reggaezanger Ziggy Marley, die op zoek is naar inhoud. En ben je benieuwd welke vijf eigenschappen elke treinreiziger heeft? Je leest het hier in de Metro van 5 juli.