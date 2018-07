Jongen krijgt maximale straf voor doden Savannah

De rechtbank in Utrecht heeft een zeventienjarige jongen uit Den Bosch de maximale straf gegeven die iemand van zijn leeftijd kan krijgen voor het doden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten. De jongen is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De veertienjarige Savannah werd vorig jaar juni dood in een sloot in haar woonplaats gevonden, enkele dagen nadat ze vermist was geraakt.

De verdachte, die altijd heeft ontkend dat hij iets met haar dood te maken heeft, was ten tijde van het misdrijf zestien. De twee hadden op de dag van haar verdwijning een afspraakje. Uit het vonnis blijkt dat de verdachte verliefd was op Savannah. Maar hij was ook boos op haar en voelde zich belazerd, omdat ze ook contact had met een andere jongen.

Slakkenhuis

Uiteindelijk belandden beiden in een sloot op het industrieterrein. Dat blijkt uit modder, worteltakken en een slakkenhuis die zowel bij het slachtoffer als op de kleding bij de jongen zijn gevonden. Het slakkenhuis zat in zijn jaszak. De verdachte is blijven ontkennen dat hij ook in de sloot is geweest, maar de rechtbank vond de bewijzen voor het tegendeel overduidelijk. Waarschijnlijk is er sprake geweest van een worsteling in de sloot. Hij heeft haar daarna achtergelaten.

De rechtbank gaat uit van doodslag en niet van moord, omdat ze niet bewezen acht dat de jongen vooraf de intentie heeft gehad haar om te brengen. Het OM vond voorbedachte rade wel bewezen. Dat zou zijn op te maken uit onlineberichten die hij voor 1 juni, de dag dat Savannah verdween, had geschreven. Maar de rechtbank stelde dat jonge mensen zich wel vaker bedienen van grof taalgebruik in chatberichten en dat daaruit niet een moordplan hoeft te blijken.

De rechtbank volgde de maximale strafeis van de officier van justitie