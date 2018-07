IVF moet noordelijke witte neushoorn gaan redden

De zomerse warmte houdt voorlopig aan. Van een hittegolf is nog net geen sprake, maar er is kans dat daar komende week verandering in komt. Tegelijkertijd wordt er vrijwel geen neerslag verwacht. En dat betekent goed nieuws: we hebben minder last van een zeer vervelende nachtelijke plaaggeest: de mug.

Stilstaand water

De meeste overlast van muggen wordt namelijk veroorzaakt door broedplaatsen die we zelf kweken, legt bioloog Arnold van Vliet uit. Hij is verbonden aan de Wageningen University en medeoprichter van Muggenradar.nl, een initiatief dat nu twee jaar bestaat. „Dankzij de radar hebben we onder meer geconcludeerd dat op plekken waar minder neerslag valt, mensen minder hinder ervaren van de mug”, zegt Van Vliet. „In 2016 ondervonden inwoners uit het zuiden van het land meer last van muggen dan uit het noorden. In het zuiden was toen ook veel meer neerslag gevallen.”