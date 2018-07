Goed nieuws voor 41 leerlingen VMBO Maastricht

De nepaccounts op social media vliegen je om de oren en in een poging om af te rekenen met de kritiek is Twitter al een paar weken bezig met het verwijderen van deze nepaccounts. Ondertussen is Nederland aan de beurt en het gevolg is dat PVV-leider Geert Wilders in een klap 150.000 volgers kwijt is.

Schoonmaakbeurt

De politieke leiders van ons land zijn erg actief op Twitter. Onze president Mark Rutte had aan het begin van de week 974.000 volgers. Door de schoonmaakbeurt raakte hij 13.000 volgers kwijt. Ook een behoorlijke hap, maar bij Wilders is het wel erg opvallend. Hij begon de week nog met 956.000 volgers maar raakte 151.000 kwijt, waarvan 150.000 op een en dezelfde dag. Hij heeft nu nog 804.000 volgers over en is in totaal ruim vijftien procent aan volgers verloren.