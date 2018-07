'Geluk kun je afdwingen' zelfs op vrijdag de 13e

Vrijdag de dertiende wordt door veel mensen als dé ongeluksdag beschouwd. Zwarte katten worden vermeden, en men loopt liever ook niet onder een ladder door.

Er zijn echter ook mensen die zich van dit zogeheten ‘ongeluk’ niets aantrekken. Zij trekken op dagen als vandaag juist de stoute schoenen aan door iets te doen waar een ander ze voor gek voor zou verklaren.

Je best doen voor geluk

Zo ook Martin Gijzemijter uit Lelystad, hij koos ervoor juist vandaag rij-examen te doen. „Ik mocht kiezen tussen 16 juli, of vrijdag 13 juli, de keuze was voor mij snel gemaakt.”

Gijzemijter legt uit dat hij al zenuwachtig genoeg is. „Dus dan ga je wanhopig op zoek naar dingen die je zelf in de hand hebt. Vrijdag de 13e staat bekend als ongeluksdag, en hoewel ik niet bijgelovig ben, is dat toch het eerste waar je aan denkt. Op de een of andere manier voelt het daarom voor mij juist logisch om voor deze datum te kiezen.”

Karen Copier, natuurgeneeskundig energetisch therapeut sluit zich hierbij aan. „Als je denkt dat dit een ongeluksdag is dan is de kans groter dat je meer ongeluk aantrekt. Voor mij is vandaag juist een dag vol bewustzijn. Geluk is iets wat je creëert en iets waar je je best voor moet doen.”

Rotdag

Marketingstrateeg Ketty Lollia ziet in dat het ook een mooie gelegenheid is om reclame te maken. „Maar voor mij is het een geluksdag.” Lollia vertelt dat ze vaak juist iets leuks gaat doen met haar dochter, om te laten zien „dat de dag is wat we ervan maken.”

Gijzemijter vertelt dat hij er een sport van probeert te maken om de dingen om te draaien. „Toen de verkoop van ons huis afketste was dat echt een rotdag. We zijn toen uit eten gegaan en hebben een hele leuke avond gehad. Nu herinner ik me die dag vooral als heel gezellig.”

Inspireren

Het is volgens Copier belangrijk om vandaag stil te staan bij hetgeen wat je wil in het leven en jezelf af te vragen of je daarvoor al de juiste actie onderneemt. „Het is een dag om niet alleen jezelf, maar ook anderen te inspireren en een stukje bewustwording mee te geven.”

Kortom, deze dag is wat je er zelf van maakt. Ga vandaag naar buiten met de beste intenties, en laat je niet door een beetje pech tegenhouden. „Toen mijn auto het vanmorgen begaf op weg naar een belangrijk gesprek ben ik rustig gebleven, in plaats van te denken ‘zie je wel’ , heb ik het rustig aangepakt. Alles liep uiteindelijk goed af, en het gesprek ging zelfs heel goed” aldus Lollia.