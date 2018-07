Freek Vonk ontdekt nieuwe slangensoort

In Parijs hebben relschoppers een winkel op de Champs-Elysées geplunderd. De veelal in capuchon gehulde raddraaiers namen flessen wijn en champagne mee. De oproerpolitie greep in door traangas te gooien, zo melden Franse media. Ook op andere plaatsen in Parijs was het zondagavond onrustig nadat Frankrijk voor de tweede keer wereldkampioen voetbal werd.

Traangas en waterkanonnen

Op sociale media circuleren filmpjes waar te zien is dat jongeren te keer gaan in de straten van Parijs. Ook in andere steden worden relletjes gemeld.