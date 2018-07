Femke Halsema beëdigd als burgemeester van Amsterdam

Er zijn meerdere gewonden gevallen doordat een springkussen in het winkelcentrum in de wijk Emmerhout in Emmen woensdagmiddag is omgevallen. Zes kinderen raakten gewond. Vijf van hen werden naar een ziekenhuis gebracht, de zesde werd ter plekke behandeld. Verwacht wordt dat er op dat moment heel wat kinderen in of rondom het springkussen aan het spelen waren. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Gewonden

Er zouden drie ambulances en brandweerwagens ter plekke zijn. Ook is er een traumahelikopter ingevlogen. Het springkussen is omgevallen maar er is nog geen duidelijke reden gevonden hoe het zo ver kon komen. Het springkussen is omhoog getakeld, maar er bleek niemand onder te liggen.