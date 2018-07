'Even op hond letten', maar baasje kwam nooit terug

Als je ergens staat te wachten en iemand vraagt of je even op de hond wil letten, dan doe je dat waarschijnlijk zonder te twijfelen - zeker als je een hondenliefhebber bent. En heel lang kan het niet duren, toch?

Dat zal een man in Alphen aan den Rijn ook hebben gedacht afgelopen zaterdag. Hem werd gevraagd op de hond te passen omdat het baasje 'even snel' de winkel in moest. Maar de man kwam niet meer terug.

Mager en kale plekken

De 'brave oppas' stond met het hondje lang te wachten in de buurt van het NS-station, schrijft Studio Alphen. Uiteindelijk belde hij maar naar de dierenambulance, die zich natuurlijk over het beestje ontfermde. De hond is mager en heeft enkele kale plekken.

Gechipt is het beestje wel, en ook heeft de hond een naam: Noah. Echter is de hond niet geregistreerd, ook reageert ze niet op haar naam.

„Wij willen heel graag weten wie de man was die de winkel in moest", staat in het bericht van de dierenambulance van Alphen aan den Rijn. Mensen die een idee hebben van wie deze hond is, worden verzocht te bellen naar 0900-1120000 of naar meldpunt 144.