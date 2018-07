Eerste Thaise voetballertjes gered uit grot

De eerste twee jongens van het Thaise voetbalteam dat vast kwam te zitten in een onderwater gelopen grot, is bevrijd na een intensieve reddingsoperatie. Ze hebben er een zeer riskante tocht opzitten van ongeveer vier kilometer. Het voetbalteam en hun coach zat vast sinds 23 juni.

Volgens de Thaise krant Khao Sod liep de eerste jongen om 12.40 uur (Nederlandse tijd) en de tweede om 12.50 uur de grot uit. Een reddingswerker bevestigt dat er op zondag in totaal zes jongens uit hun benarde positie zijn bevrijd.

Ziekenhuis

De geslaagde reddingsoperatie wordt gezien als een grote triomf. De missie wordt gezien als bijzonder riskant en een duiker kwam afgelopen week om het leven toen hij de grot wilde voorzien van zuurstofflessen. Volgens berichten waren de twee jongens, waarvan de identiteit niet bekend is, in staat om zelf te voet naar het veldhospitaal te gaan en leek het alsof ze in goede gezondheid waren.

Na in het veldhospitaal medisch te zijn onderzocht, zijn ze met ambulances naar een ziekenhuis overgebracht. Op beelden is te zien hoe twee ziekenwagens met sirenes de omgeving verlaten. Twee anderen zijn met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Chiang Rai, 675 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangkok. De Thaise voetballertjes hebben in totaal 16 dagen opgesloten gezeten in een donker en deels ondergelopen labyrint van kilometers lang met nauwe doorgangen op een diepte van 800 meter tot een kilometer onder de grond.

Met de hulp van professionele duikers is het de jongens gelukt om zich te manoeuvreren door het grottencomplex. Bij de ingang werden ze opgewacht door helikopters en dertien ambulances. De ambulances worden gebruikt om de voetballertjes en hun trainer over te brengen naar het ziekenhuis in Chiang Rai City, ongeveer 60 kilometer van de grot vandaan. Indien er iemand in kritieke toestand verkeert, dan wordt de helikopter gebruikt.

Groepje voor groepje

Zondag begon de reddingsmissie. Het plan is om het elftal te verdelen in kleine groepjes en ze onder begeleiding door duikers de lange tocht te laten maken. „Vandaag is D-Day," vertelde Narongsak Osottanakorn, het hoofd van de missie, zondagochtend tegen aanwezige journalisten. Volgens de hem is de hele groep 100 procent klaar voor de tocht; zowel fysiek als mentaal. Ook de families hebben groen licht gegeven voor de reddingsoperatie.

Er zitten tien jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar en hun 25-jarige coach vast in de grot. Ook zij zullen in tweetallen de lange tocht door het ondergrondse stelsel moeten maken. Verwacht wordt dat de reddingsoperatie nog drie tot vier dagen zal duren.

Het reddingsteam bestaat uit vijf leden van de Thaise Navy SEAL en dertien buitenlandse vrijwilligers. Deze eenheid zal ook proberen om de rest van de jongens uit hun benarde positie te bevrijden. Het is geen eenvoudige klus, sommige jongens kunnen niet zwemmen en gedeelten van de grot zijn slechts 60 centimeter breed.

Dit bericht wordt aangevuld.