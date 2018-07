Dronken man mist bruiloft door achtervolging politie

Het had een van de mooiste dagen van zijn leven moeten worden, zijn trouwdag. Maar op deze speciale dag is de man in de boeien geslagen omdat hij teveel gedronken had en niet in het bezit was van een rijbewijs.

,,Vanmorgen wilden wij een bestuurder van een personenauto controleren. Daar dacht de bestuurder anders over en hij ging er met hoge snelheid vandoor. Na een korte, maar wilde achtervolging sprong de bestuurder uit de auto en rende de tuinen in aan de Maria van Hongarijelaan," schrijft het politiekorps Leiden Noord op Facebook.

Vrouw achter in auto

Na een korte zoektocht werd de man gevonden in een tuin. In de auto liet hij een vrouw achter. Hij bleek onder invloed van alcohol en niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Eenmaal op het bureau werd de man erg emotioneel. Op het bureau werd de aangehouden man erg emotioneel. ,,Hij vertelde ons dat hij vandaag zou trouwen met de vrouw in de auto.'' Helaas voor het stel zullen ze hun huwelijk moeten uitstellen.

,,Wij hopen dat als ze gaan trouwen het huwelijk niet zo wild zal verlopen als de achtervolging!" schrijft het politiekorps op Facebook.